В окружении Зеленского отреагировали на скандал с косовороткой

В Сети из-за фото Зеленского разгорелся скандал Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского за фотографию в косоворотке назвали немотивированной. Об этом заявил Советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее Зеленский опубликовал в своем Instagram фото в русской рубашке с косым воротом. Украинский президент поделился снимком в День вышиванки. Подписчики сочли публикацию возмутительной и оскорбительной. В социальной сети по этому поводу разгорелся скандал.

«Подоляк отметил, что вышиванка, которую многие приняли за русскую косоворотку, — это „не один какой-то образ“, а также „не один узор и не одна модель“. По его словам, в данном случае речь идет о современной интерпретации региональных особенностей страны», — пишут argumenti.ru.

Украинский дизайнер Артем Климчук, создавший вышиванку Зеленского, сказал, что делал все на основе образцов, хранящихся в музее, но немного «осовременил». Он отметил, что рубашки с косым воротом были актуальны на Украине в XIX веке.