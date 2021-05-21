В окружении Зеленского отреагировали на скандал с косовороткой

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
В Сети из-за фото Зеленского разгорелся скандал Фото:

Критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского за фотографию в косоворотке назвали немотивированной. Об этом заявил Советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее Зеленский опубликовал в своем Instagram фото в русской рубашке с косым воротом. Украинский президент поделился снимком в День вышиванки. Подписчики сочли публикацию возмутительной и оскорбительной. В социальной сети по этому поводу разгорелся скандал.

«Подоляк отметил, что вышиванка, которую многие приняли за русскую косоворотку, — это „не один какой-то образ“, а также „не один узор и не одна модель“. По его словам, в данном случае речь идет о современной интерпретации региональных особенностей страны», — пишут argumenti.ru.

Украинский дизайнер Артем Климчук, создавший вышиванку Зеленского, сказал, что делал все на основе образцов, хранящихся в музее, но немного «осовременил». Он отметил, что рубашки с косым воротом были актуальны на Украине в XIX веке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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