Во всех школах Челябинской области последние звонки пройдут под присмотром полиции Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

С 21 по 25 мая все последние звонки в школах Челябинской области взяты под усиленную охрану. В каждом образовательном учреждении будут дежурить сотрудники полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В период с 21 по 25 мая в образовательных учреждениях города Челябинска и области пройдут торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, в которых примут участие выпускники, учителя, родители. Для обеспечения охраны общественного порядка в каждом учебном заведении во время проведения мероприятий будут дежурить сотрудники полиции», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Накануне все школы прошли комиссионное обследование.

В областном главке полиции добавили, что на дорогах рядом со школами выставят наряды ГИБДД, а в парках и скверах Челябинска организуют дежурство дополнительных нарядов полиции, представителей частных охранных предприятий и добровольных народных дружин.

Год назад последний звонок из-за пандемии COVID-19 в области проводился в режиме онлайн, будущих выпускников в школах не собирали. В этом году праздники пройдут в очном формате, с торжественными линейками. Накануне власти Челябинска попросили представителей бизнеса ограничить в эти дни продажу спиртного.

Усиленные меры безопасности при проведении праздников введены в школах России после 11 мая. В этот день 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пришел в гимназию, в которой до этого учился, и расстрелял людей. Погибли семеро детей и два педагога. Более 20 человек получили ранения.

Полиция уже дежурит на торжественных линейках Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области