«Аэрофлот» увеличил число рейсов из Тюмени

Из Рощино в Москву будут вылетать три борта «Аэрофлота» ежедневно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит число ежедневных рейсов из Тюмени в Москву с одного до трех. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. Изменения вступят в силу с 1 июня.

«Всего в день запланировано 3 рейса авиакомпании: SU 1500, SU1502 и SU1506», — добавили в Рощино. Самолеты будут вылетать из Тюмени в 07:25, 17:45 и 19:55, соответственно. Из Шереметьево рейсы будут отправляться в 12:00, 14:00 и 23:40. По информации официального сайта «Аэрофлота», полеты выполняются на Airbus A320 и Boeing 737-800.

В марте «Аэрофлот» перестал выполнять полеты из Тюмени в Москву, полностью передав их своим дочерним компаниям. Такое решение вызвало общественный резонанс — из-за удорожания билетов и снижения частоты рейсов — с 1 мая компания возобновила один рейс.