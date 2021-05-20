20 мая 2021
19 мая 2021

«Аэрофлот» увеличил число рейсов из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту
Из Рощино в Москву будут вылетать три борта «Аэрофлота» ежедневно Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит число ежедневных рейсов из Тюмени в Москву с одного до трех. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. Изменения вступят в силу с 1 июня.

«Всего в день запланировано 3 рейса авиакомпании: SU 1500, SU1502 и SU1506», — добавили в Рощино. Самолеты будут вылетать из Тюмени в 07:25, 17:45 и 19:55, соответственно. Из Шереметьево рейсы будут отправляться в 12:00, 14:00 и 23:40. По информации официального сайта «Аэрофлота», полеты выполняются на Airbus A320 и Boeing 737-800.

В марте «Аэрофлот» перестал выполнять полеты из Тюмени в Москву, полностью передав их своим дочерним компаниям. Такое решение вызвало общественный резонанс — из-за удорожания билетов и снижения частоты рейсов — с 1 мая компания возобновила один рейс.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...