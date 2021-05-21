Семеро рабочих погибли в Ростовской области

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Еще двое сотрудников пострадали Фото:

В Ростовской области в поселке Дмитриадовка погибли семеро рабочих таганрогского водоканала, двое пострадали. Они проводили работы на очистных сооружениях, рассказал источник в экстренных службах.

«Всего девять человек, из них семеро погибших», — сказал собеседник. Его слова приводит ТАСС.

Сообщается также, что региональное ГУ МЧС получило информацию об отравлении рабочих. «На месте работает звено газодымозащитной службы. Информация уточняется», — отметили в ведомстве. На место уже выехали следователи и криминалисты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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