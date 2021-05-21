Доктор Мясников развеял мифы о полезных продуктах

Доктор заявил о вреде апельсинового сока Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Гематоген бесполезен и не улучшит качество крови, а сливочное масло повышает оба вида холестерина. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«[Гематоген] — это просто вкусная конфетка. Ириска, носящая название „гематоген“», — пояснил он в передаче канал «О самом главном», выходящей на телеканале «Россия1». В его составе нет ничего, кроме сахара и жира, передает « Федеральное агентство новостей» .

Кроме того, сливочное масло, по мнению Мясникова, повышает и «плохой холестерин, и хороший». В списке продуктов с сомнительной пользой и апельсиновый сок. В нем, объяснил врач, высокое содержание сахара, так что о свойствах продукта, положительно влияющих на здоровье, речи не идет. В этой же категории стоит и манная каша. В ней высокое содержание крахмала, что негативно сказывается на уровне сахара в крови, напоминает Nation News.

Ранее телеведущий одобрил штраф россиянам, не следящим за здоровьем. Такие люди дорого обходятся государству, пишет со слов врача VSE42.Ru. По его мнению, затраты на их лечение большие, так что граждане, страдающие избыточной массой тела, алкоголизмом, табачной зависимостью или не желающие лечить гипертонию, должны сами платить за некоторые медицинские услуги.