20 мая 2021

Курганские медики организовали срочный прием агрессивных детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора в рабочий поселок Лебяжье. Курганская область, регистратура, консультация, детская поликлиника
В Кургане психологи приглашают на прием детей с проблемами Фото:
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В детской поликлинике Кургана (в микрорайоне Северный) организовали срочный прием медицинского психолога. Обратиться могут родители и дети, которые агрессивны или причиняют вред своему телу. Информация о начале приемов размещена на официальной странице Курганской детской поликлиники.

Медорганизация перечислила проблемы, с которыми можно обратиться на прием. «Нарушения психоэмоционального состояния (агрессия, гнев, раздражительность, резкая смена настроения, плаксивость). Нарушения поведения, связанного с причинением вреда телу (царапины, синяки, расчесы, порезы)», — указано в публикации. Обратившиеся получат консультацию. Медицинский психолог проведет психодиагностику и окажет в случае необходимости помощь.

URA.RU сообщало, что 21 мая в лицее №1 города Березники ученик с ножом напал на учительницу. Пострадавшая госпитализирована. Ранее 11 мая в Казани 19-летний молодой человек напал на школьников и педагогов своей бывшей гимназии. Погибли девять человек. После этого во всех учебных заведениях страны были организованы проверки соблюдения мер безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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