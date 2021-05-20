Два пермских вице-премьера оказались беднее своих жен

Вице-премьеры правительства Пермского края Алексей Чибисов и Григорий Невоструев заработали в 2020 году на несколько миллионов рублей меньше, чем их жены. Сведения о доходах и имуществе краевой администрации опубликованы на сайте губернатора и правительства Пермского края.
«Невоструев Григорий Сергеевич — 4 113 449 рублей, супруга — 15 337 098 рублей; Чибисов Алексей Валерьевич — 5 417 041 рублей, супруга — 8 917 574 рубля», — сказано в документе. Бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов (ушел в отставку в декабре 2020 года), который сейчас является зампредом правительства Пермского края заработал в прошлом году 5,5 млн рублей, а его супруга — в десять раз меньше.
Самый большой доход показал вице-премьер Алексей Черников, который заработал почти 11 млн рублей. Самый низкий доход среди членов пермского правительства за 2020 год показал министр транспорта Андрей Алякринский, который заработал менее 1,7 млн рублей.
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