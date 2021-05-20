Мэр Тобольска зарабатывает больше своего коллеги из Тюмени

В 2020 году глава Тобольска Максим Афанасьев заработал 8, 4 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава Тобольска Максим Афанасьев заработал в 2020 году 8 млн 419 тыс. рублей. Такие данные он указал в декларации о доходах, опубликованной на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Заработки мэра Тюмени Руслана Кухарука оказались скромнее: его годовой доход составил 6 млн 50 тыс. рублей.

Годом ранее глава Тобольска задекларировал доход в размере 5 млн 7 тыс. рублей. «Разбогатеть» в 2020-м ему удалось за счет продажи автомобиля Mercedes-Benz, находившегося у него собственности. Сумма сделки составила 2 млн 950 тыс. рублей. Афанасьев по-прежнему владеет двумя квартирами и долями в нежилых строениях. Супруга мэра Тобольска в 2020-м заработала 4 млн 134 тыс. рублей (в 2019-м — 994 тыс.).

Глава Тюмени Руслан Кухарук в 2020-м заработал на 600 тыс. рублей больше, чем годом ранее. В 2019-м его доход составил 5 млн 433 тыс. рублей. В собственности тюменского мэра числятся автомобиль Volkswagen Touareg и автоприцеп. Супруга Кухарука задекларировала годовой заработок в размере 190 тыс. рублей. В 2019 — м году она отчиталась о нулевом доходе.

Ранее URA.RU писало о том, что заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов в 2020 году стал самым богатым среди своих коллег. В 2020 году он заработал 13,8 млн рублей.