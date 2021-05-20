20 мая 2021
19 мая 2021

В Тюмени — рокировка среди самых богатых замов губернатора Моора

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Сергея Шустова , зам. губернатора, начальник главного управления строительства. Тюмень, шустов сергей
Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов стал самым богатым среди коллег Фото:
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Декларационная кампания

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов в 2020 году стал самым богатым среди своих коллег. Это следует из деклараций, размещенных чиновниками на сайте регионального правительства. По доходам Шустов обошел рекордсмена прошлого года — замгубернатора Владимира Сысоева.

«Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов. Доход за 2020 год — 13,8 млн рублей. В том числе — 1,5 млн от отчуждения имущества», — такие данные приводятся в декларации замгубернатора, в этом году покинувшего должность руководителя Главного управления строительства области.

Шустов оказался богаче рекордсмена позапрошлого года — Владимира Сысоева. В 2019 доход последнего составил 21,3 млн рублей (даже больше, чем у губернатора Александра Моора). А вот в прошлом году Сысоев заработал намного меньше — 11,1 млн рублей, заняв второе место среди коллег.

Третьим по доходам в аппарате правительства Тюменской области стал вице-губернатор Сергей Сарычев. В пандемию он задекларировал 8,9 млн рублей (в 2019 году — 10,6 млн рублей).

Самым бедным заместителем Александра Моора оказался Вячеслав Вахрин. Его доход составил 6,1 млн рублей, что на 600 000 меньше, чем в 2019 году. Ранее URA.RU писало, что в рамках декларационной кампании о своих заработках отчитались губернатор Александр Моор, депутаты областной и Госдумы, а также парламентарии Тюмени.

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