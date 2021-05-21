В Госдуму внесли закон об ужесточении пользования оружием в РФ

Штрафы составят до 10 тысяч рубоей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Россиян будут штрафовать либо лишать право носить оружие за его потерю или утрату. Документ об этом внесен в Государственную думу.

«Нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату, влечет штраф. Он составит от пяти до десяти тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или ношение на срок от одного года до трех лет», — говорится в тексте законопроекта, расположенного в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Кроме того, появились изменения, касающиеся появления штрафов до миллиона рублей за публикацию инструкций по изготовлению и переделке оружия. Кроме того, за незаконный оборот и ношение любых видов оружия гражданину полагаются штрафные санкции в размере до полумиллиона рублей.

11 мая в одной из школ Казани произошло массовое убийство. 19-летний Ильназ Галявиев напал с оружием на учителей и учеников образовательного учреждения. Его жертвами стали девять человек. После этого российские власти решили ужесточить законы о хранении, ношении и изготовлении оружия. Госдума приняла в первом чтении законопроект по его обороту, пишет RT.