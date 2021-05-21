Шойгу сообщил о создании умных боевых роботов в России

Военный искусственный интеллект появился в России Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В России начато серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. Они могут вести бой без участия человека. Такой информацией поделился министр обороны страны Сергей Шойгу на лекции марафона «Новое знание».

«Разрабатывается лазерное оружие, гиперзвуковое оружие. Не могу обойти оружие завтрашнего дня. Здесь идет большая работа. Это не просто образцы — началось серийное производство боевых роботов, которых можно показывать в фантастических фильмах. Он в состоянии самостоятельно воевать», — пояснил он на мероприятии.

Ранее сообщалось, что Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) рассматривает дело о хищении бюджетных средств. Деньги были украдены при разработке и создании роботов-разведчиков. Минобороны предъявило иск на сумму 29 млн рублей.

Не все россияне относятся к искусственному интеллекту, который будет использован в боевых действиях, серьезно. Так, шоумен Иван Ургант в своей программе пошутил над новостью о разработке на «Уралвагонзаводе» боевых машин-роботов. В шутке телеведущий пояснил, что эти боевые машины — роботы будут иметь несколько модификаций: боевой робот-плацкарт, боевой робот-купе, и самый страшный боевой робот-вагон-ресторан, от него не уйти.