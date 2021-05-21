Медики раскрыли, сколько мутаций коронавируса выявлено в России

В России существует более 13 тысяч мутаций COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В России выявлено более 13 тысяч мутаций коронавирусной инфекции. Такую цифру озвучил гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов.

Ученый заявил, что специалисты центра почти год проводят мониторинг генетических изменений COVID-19. Ежемесячно субъекты России высылают вирусные изоляты. «По состоянию на данный момент, общими усилиями всех организаций в стране уже определено более семи тысяч полных геномов нового коронавируса. Из этих российских изолятов выявлено уже более 13 тысяч мутаций», — сказал Максютов во время форума «Новое знание» в Москве. Глава «Вектора» уточнил, что большинство мутаций не являются значимыми для эпидемического процесса.

Российские ученые не исключают появление штаммов коронавируса, против которых разработанные вакцины будут бессильны, передает телеканал 360. Поэтому врачам придется создавать новые препараты.

В апреле 2021 года японские ученые сообщили, что научились быстро анализировать мутации COVID-19. Если раньше исследования проводились в течение месяца, то новые методы позволяют это делать в два раза быстрее, пишет « Царьград ».