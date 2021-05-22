Мишустин объяснил, что будет с дистанционным образованием в РФ

Образование будет страдать от полного дистанта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России не будут навсегда внедрять дистанционную систему обучения. От этого пострадает качество обучения. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Новое знание».

«Мы не будем переводить всю систему образования на дистант. Потому что дорожим тем, что дает только очная форма преподавания, взаимодействие между учителем и учеником. Да и качество обучения неизбежно пострадает», — сообщил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что дистанционное образование делает обучение более доступным для жителей даже самых дальних регионов. Систему цифровой образовательной среды планируется внедрить в 75 регионах страны. Однако после улучшения эпидемиологической обстановки обучение вернется к прежнему режиму. И «об использовании дистанта как единственной формы обучения речь точно не идет», подчеркнул Мишустин.

Дистанционное обучение в РФ было введено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В начале 2021 года ученики и студенты вернулись в аудитории, передает телеканал 360. Позднее российские власти, в том числе президент России, неоднократно отмечали, что полного перехода на дистанционной формат не случится.