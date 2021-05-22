Путин раскрыл, на что нужно сделать ставку в будущем

Владимир Путин рассказал об особенностях цифрового мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Знания в современном цифровом мире должны стать одной из главных ценностей общества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-марафоне «Новое знание».

Российский лидер заметил, что успех и конкурентоспособность современного человека определяют новые скорости освоения знаний. Эту задачу, по словам Путина, определили цифровая революция, онлайн-реальность, искусственный интеллект и быстрота изменений мира. «Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной», — сказал президент.

По мнению Путина, марафон помогает продвигать «актуальную информацию» и, таким образом, добиваться успеха во всех сферах жизни. «Принципиально важно, чтобы постоянными участниками программ общества „Знание“ стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица государственных структур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства», — добавил президент. Это, как заметил Путин, является лучшей мотивацией для молодежи.

Общество «Знание» было учреждено в СССР в 1947 году. В этом году в марафоне приняли участие предприниматель Илон Маск, основатель Apple Стив Возняк, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава «Сбера» Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. В первый день марафона представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о новой угрозе миру.