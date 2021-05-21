Песков рассказал о новой угрозе миру

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Парад на Красной площади. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опасается технологии Deepfake Фото:

Технология deepfake (дипфейк — объединение изображений и видео, основанное на искусственном интеллекте) может стать новой угрозой миру. С таким мнение выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время марафона «Новое Знание».

Представитель Кремля заявил, что прогресс несет людям как благо, так и зло. И deepfake может стать большей угрозой, чем fake-news (фальшивые новости). «Очень опасное зло. Потому что, помимо fake-news, мы сейчас стоим на пороге новой угрозы, более страшной — deepfake», — приводит ТАСС слова Пескова.

Технология deepfake может смоделировать голос и внешность любого человека. Это можно использовать в развлекательных целях, например, заставить миллиардера Илона Маска петь песню «Трава у дома» группы «Земляне». Но также deepfake используют телефонные мошенники, пишет RT. Кроме этого, технологию можно использовать как политические провокации. Об этом, в частности, заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2020 году, передает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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