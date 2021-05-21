Песков рассказал о новой угрозе миру

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опасается технологии Deepfake Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Технология deepfake (дипфейк — объединение изображений и видео, основанное на искусственном интеллекте) может стать новой угрозой миру. С таким мнение выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время марафона «Новое Знание».

Представитель Кремля заявил, что прогресс несет людям как благо, так и зло. И deepfake может стать большей угрозой, чем fake-news (фальшивые новости). «Очень опасное зло. Потому что, помимо fake-news, мы сейчас стоим на пороге новой угрозы, более страшной — deepfake», — приводит ТАСС слова Пескова.

Технология deepfake может смоделировать голос и внешность любого человека. Это можно использовать в развлекательных целях, например, заставить миллиардера Илона Маска петь песню «Трава у дома» группы «Земляне». Но также deepfake используют телефонные мошенники, пишет RT. Кроме этого, технологию можно использовать как политические провокации. Об этом, в частности, заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2020 году, передает « Утро.ру ».