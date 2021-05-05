Чехия обсудит подозрения в отношении России на саммите ЕС

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Встреча состоится 8 мая Фото:

Власти Чехии собираются обсудить подозрения в отношении причастности РФ к взрывам в городе Врбетице на неформальном саммите Евросоюза. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Чешская сторона планирует вынести вопрос о подрывных действиях России во Врбетице на обсуждение в рамках неформальной встречи лидеров стран Европейского Союза», — приводит издание argumenti.ru слова спикера. Также сообщается, что мероприятие состоится 8 мая в Порту.

Конфликт между РФ и Чехией начался после того, как Прага выслала 18 российских дипломатов из-за их возможной причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. По словам главы МИД страны Яна Гамачека, это сделано для того, чтобы начать отношения с Россией с нуля. Позже стало известно, что Литва, Эстония и Латвия собираются выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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