Манижа вошла в топ-10 победителей «Евровидения»

Российская певица Манижа проиграла финал «Евровидения» Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting

Представляющая Россию певица Манижа Сангин (Manizha) вышла в финал музыкального конкурса «Евровидение-2021» и заняла девятое место. Трансляцию шоу из Роттердама вел «Первый канал».

В финале Манижа выступала пятой в очереди. Всего за победу боролись представители 26 стран (Азербайджана, Украины, Молдавии, Израиля, Бельгии, Сербии, Кипра, Мальты, Сан-Марино, Норвегии, Финляндии и других).

Скриншот трансляции «Первого канала»

В ходе первого тура голосования Россия получила 12 баллов (высшую оценку) от профессионального жюри Азербайджана, по 10 баллов от Молдовы, Франции и Португалии, восемь баллов от жюри Словении и Нидерландов, семь баллов от Бельгии, шесть баллов от Кипра, четыре балла от Финляндии и Хорватии, три балла от Швеции и Швейцарии, по два балла от Греции, Чехии, Исландии и Германии, по одному баллу от Латвии, Австралии и Северной Македонии. Российское жюри отдало 12 баллов Наталье Гордиенко, представляющей на конкурсе Молдавию. Песню для нее написал Филипп Киркоров, он же выступил продюсером Гордиенко. По итогам первого тура Россия заняла восьмое место.

Во втором туре были объявлены результаты зрительского голосования. За Россию проголосовало 100 человек. В целом, Манижа собрала 204 очка, заняв девятое место.

Скриншот трансляции «Первого канала»

Первое место заняла Италия с 524 очками, последнее место — Великобритания, получив ноль очков.

Скриншот трансляции «Первого канала»

Ранее артистка Мария Толмачева, представлявшая Россию на «Евровидении» в 2014 году, предсказала, что Манижа в финале войдет в пятерку лидеров. А композитор, заслуженный артист России Виктор Дробыш в беседе с URA.RU дал оценку конкурентам российской певицы.