22 мая 2021

Водонаева заявила, что испытывает сексуальное влечение к женщинам

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, водонаева алена
О своих предпочтениях телеведущая рассказала в своем Instagram Фото:

Телеведущая и уроженка Тюмени Алена Водонаева рассказала, что испытывает сексуальное влечение к женщинам. Каминг-аут экс-участница проекта «Дом-2» сделала в Instagram.

«Отношений с женщинами у меня никогда не было. Но я уверена, что могли бы быть, если бы я встретила своего человека. Мне не важен пол», — рассказала Водонаева, отвечая на вопрос подписчика. Телеведущая также отметила, что женщины, которые привлекают ее, внешне похожи на мужчин.

Ранее Водонаева рассказывала подписчикам о травле, с которой сталкивалась во время учебы в тюменской школе. По словам телеведущей, педагогам не нравилась ее внешность. Блогер сказала, что таких преподавателей ей хочется окунуть головой в унитаз, сообщает деловая газета «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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