Водонаева заявила, что испытывает сексуальное влечение к женщинам

О своих предпочтениях телеведущая рассказала в своем Instagram Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая и уроженка Тюмени Алена Водонаева рассказала, что испытывает сексуальное влечение к женщинам. Каминг-аут экс-участница проекта «Дом-2» сделала в Instagram.

«Отношений с женщинами у меня никогда не было. Но я уверена, что могли бы быть, если бы я встретила своего человека. Мне не важен пол», — рассказала Водонаева, отвечая на вопрос подписчика. Телеведущая также отметила, что женщины, которые привлекают ее, внешне похожи на мужчин.

Ранее Водонаева рассказывала подписчикам о травле, с которой сталкивалась во время учебы в тюменской школе. По словам телеведущей, педагогам не нравилась ее внешность. Блогер сказала, что таких преподавателей ей хочется окунуть головой в унитаз, сообщает деловая газета «Взгляд».