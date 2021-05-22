22 мая 2021

Депутат Госдумы: каким специалистам сложнее всего найти работу

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре занятости можно бесплатно получить востребованную профессию Фото:

Россияне, которые получили образование по специальности юриста или специалиста по государственному и муниципальному управлению, реже остальных находят работу по профессии. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

«К сожалению, у нас сегодня специальности юрист и специалист по муниципальному управлению реже находят свою востребованность, чем бухгалтеры или IT-специалист», — сказала Бессараб. Она рекомендовала тем, кто долго не может найти работу, задуматься о переобучении и обратиться в центр занятости. «Можно бесплатно в течении двух-трех месяцев получить новую совершенно специальность, востребованную на рынке труда, и найти работу», — пояснила депутат.

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин считает, что профессии, в которых присутствует «монотонный умственный труд», заменит искусственный интеллект. В его список попали бухгалтер, программист базового уровня и переводчик.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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