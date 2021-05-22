Депутат Госдумы: каким специалистам сложнее всего найти работу

В центре занятости можно бесплатно получить востребованную профессию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россияне, которые получили образование по специальности юриста или специалиста по государственному и муниципальному управлению, реже остальных находят работу по профессии. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

«К сожалению, у нас сегодня специальности юрист и специалист по муниципальному управлению реже находят свою востребованность, чем бухгалтеры или IT-специалист», — сказала Бессараб. Она рекомендовала тем, кто долго не может найти работу, задуматься о переобучении и обратиться в центр занятости. «Можно бесплатно в течении двух-трех месяцев получить новую совершенно специальность, востребованную на рынке труда, и найти работу», — пояснила депутат.

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин считает, что профессии, в которых присутствует «монотонный умственный труд», заменит искусственный интеллект. В его список попали бухгалтер, программист базового уровня и переводчик.