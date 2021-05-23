Путин готов обсудить с Зеленским проблему Крыма. Условие

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин готов обсуждать Крым исключительно в контексте сотрудничества с полуостровом Фото:
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Крым вернулся в состав России

Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию с Крымом исключительно в контексте сотрудничества с полуостровом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества, то я уверен, что Путин будет готов», — цитирует ТАСС Пескова. Представитель Кремля также подчеркнул, что другие вопросы, касательно полуострова, включая его территориальную принадлежность, обсуждению не подлежат.

Ранее Дмитрий Песков не исключил возможную встречу российского и украинского лидеров. По его словам, уже ведутся переговоры и согласовываются возможные темы для обсуждения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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