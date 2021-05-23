Депутат Госдумы назвала самые востребованные профессии в России

В России в настоящее время востребованы курьеры, водители и дизайнеры из различных областей. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
«У меня есть данные по востребованным специальностям. Это курьер, водитель, бухгалтер, арт-дизайнер и IT-дизайнер», — сообщила депутат. По ее словам, этим профессиям могут обучить в центре занятости.
Международный HR-консультант Зулия Лоикова смогла дополнить этот список такими специальностями, как дальнобойщик, токарь, фрезеровщик, слесарь, электрик и сантехник. «Их вообще не найти. Даже зарплата в 350 тысяч не спасает ситуацию», — отметила эксперт в беседе с агентством. Она объяснила это тем, что старые специалисты не готовы переучиваться, а молодым быстро надоедает подобного рода работа.
Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова считает, что в будущем самыми востребованными будут IT-специалисты, робототехники, обслуживающий персонал для беспилотного общественного транспорта и строители. Сложнее же всего найти работу тем, кто получил образование по специальности юриста или специалиста по государственному и муниципальному управлению.
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