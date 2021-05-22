22 мая 2021
21 мая 2021
20 мая 2021

Школьник из Нижневартовска пришел на последний звонок с ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение
Нож обнаружили в портфеле подростка (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске на последний звонок выпускник православной гимназии пришел с ножом. Предмет обнаружили в портфеле подростка, когда тот проходил через рамки металлодетектора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции ХМАО.

«У входа в учебное заведение подросток прошел через рамки металлодетектора, после чего его портфель досмотрели. В нем был обнаружен небольшой нож. Однако по словам ученика, за день до этого он был в лесу и по возвращению домой забыл вытащить его из рюкзака. Это подтвердили и родители, которые пришли с ним. По данному факту проводится проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Подросток, по информации источника в силовых структурах, является сыном настоятеля храма Рождества Христова Сергея Шевченко. Дозвониться до Шевченко и директора православной гимназии корреспонденту URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО школьник порезал одноклассника канцелярским ножом. Произошел инцидент, когда дети отдыхали на перемене.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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