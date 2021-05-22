Школьник из Нижневартовска пришел на последний звонок с ножом

Нож обнаружили в портфеле подростка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске на последний звонок выпускник православной гимназии пришел с ножом. Предмет обнаружили в портфеле подростка, когда тот проходил через рамки металлодетектора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции ХМАО.

«У входа в учебное заведение подросток прошел через рамки металлодетектора, после чего его портфель досмотрели. В нем был обнаружен небольшой нож. Однако по словам ученика, за день до этого он был в лесу и по возвращению домой забыл вытащить его из рюкзака. Это подтвердили и родители, которые пришли с ним. По данному факту проводится проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Подросток, по информации источника в силовых структурах, является сыном настоятеля храма Рождества Христова Сергея Шевченко. Дозвониться до Шевченко и директора православной гимназии корреспонденту URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО школьник порезал одноклассника канцелярским ножом. Произошел инцидент, когда дети отдыхали на перемене.