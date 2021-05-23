Хакеры атаковали сайт «Единой России»

СМИ сообщили о DDoS-атаке сайта «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Неизвестные пытались вывести из строя сайт «Единая Россия» с помощью DDoS-атаки. Об этом сообщила пресс-служба партии.

?«Сайт Единой России ER.RU подвергся ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. На сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксируются многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection», — пишет официальный telegram-канал «Единой России». Администраторы отбили хакерскую атаку, заблокировав их адреса. «Системы защиты заносят все новые и новые адреса в „черный список“. Разнообразие географии адресов говорит об использовании так называемого бот-нета — сети, созданной из взломанных компьютеров по всему миру, настоящие владельцы которых скорее всего даже не подозревают о том, что их оборудование используется для таких целей», — пояснил руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев.

На момент написания новости партийный сайт работал нормально. Страница электронного предварительного голосования на праймериз «Единой России» также была доступна. Проголосовать можно будет с 24 по 30 мая.

Ранее сообщалось о взломах аккаунтов россиян на госуслугах и регистрации их на праймериз. Позже в «Единой России» официально прокомментировали этот инцидент.