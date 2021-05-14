В ЕР отреагировали на кражу аккаунтов с госуслуг для голосования

Хакеры пытались дискредитировать праймериз «Единой России», считают в партии. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Попытки проголосовать на праймериз «Единой России» с помощью украденных у пользователей сайта госуслуг аккаунтов были пресечены. Об этом заявили на официальном telegram-канале партии.

Информация о хакерской атаке на праймериз появилась 14 мая. Так, екатеринбурженка сообщила URA.RU, что ее аккаунт на госуслугах взломали и с него проголосовали на праймериз. «Единая Россия круглосуточно мониторит процесс регистрации избирателей и блокирует попытки массовой регистрации нелегальных аккаунтов», — пишет официальный канал партии на Telegram.

В ЕР заявили, что хакерская атака была произведена с целью дискредитации легитимности партийного голосования. «Любые попытки использования нелегальных средств для дискредитации будут жестко пресекаться», — подчеркнул замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.