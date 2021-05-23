В России подорожают алкоголь и сигареты

Правительство планирует повысить акцизы на алкоголь и сигареты Фото: Илья Московец © URA.RU

Со следующего года в России планируют повысить акцизы на сигареты и алкоголь. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрит 25 мая.

Ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2022 года составит 2454 рубля за тысячу штук, в 2023 году — 2552 рубля, а в 2024-м — 2654 рубля. Акциз на крепкие спиртные напитки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов в 2023 году будет равен 613 рублям за 1 литр, а в 2024 -м — 638 рублей, передает «Парламентская газета»

Ранее Минфин РФ предложило установить минимальные розничные цены (МРЦ) на все виды алкогольных напитков. В Союзе российских пивоваров инициативу поддержали, заявив, что минимальная цена разливного пива должна быть 85 рублей за литр, а пиво в стеклянной бутылке должно стоить не менее 110 рублей. Также ведомство начало эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории России. Однако, по словам председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, переход на единый импорт российского и зарубежного алкоголя грозит ростом доли подделок на рынке.