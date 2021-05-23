23 мая 2021

Бизнесмены России предложили ввести выплаты на покупку продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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На целевые выплаты можно будет приобрести продукты из утвержденной потребительской корзины Фото:

В России предложили ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания нуждающимся. Торгово-промышленная палата (ТПП) советуют отказаться от административного регулирования цен в пользу адресной помощи гражданам.

«Речь может идти о целевых выплатах для покупки продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня (потребительская корзина)», — цитирует ТАСС резолюцию, составленную комитетами ТПП. Помощь предлагается оказывать гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе, безработным или семьям с детьми, где доход не превышает прожиточный минимум.

Резолюция ТПП также предлагает отказаться от административного регулирования цен в пользу механизмов, которые не затрагивают напрямую экономику, торговлю и поставщиков. Например, эксперты организации советуют поддержать производителей или ввести программу адресной помощи гражданам. Глава торгово-промышленной паланы РФ Сергей Катырин направил эти рекомендации на рассмотрение в Госдуму.

В декабре 2020 году правительство заморозило цены на подсолнечное масло и сахар, что негативно оценили экономисты. Соглашение о фиксированных ценах недавно продлили до октября 2021 года. После его окончания сохранятся субсидии на один килограмм сахара и один литр масла для розничной торговли, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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