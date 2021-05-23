Екатерина Кейльман пока не раскрывает, где будет работать дальше Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского Екатерина Кейльман подтвердила, что в ближайшее время покинет должность, о чем ранее сообщало URA.RU. По словам Кейльман, основной причиной ее ухода из парка стали «бюрократические интриги», связанные с переговорами о подписании нового трудового соглашения. Также менеджер уточнила, что решение об увольнении было принято ей еще в марте, то есть до встречи с мэром Алексеем Орловым.

«Последней каплей и основной причиной моего ухода стали неуместные бюрократические интриги: сначала мне предложили стать исполняющей обязанности директора, потом предложили договор на 30 дней. Именно в этот момент я и приняла решение об уходе. После этого была череда встреч, где позиция города поменялась, меня долго уговаривали, предложили договор уже на три года, но бывает точка невозврата, после которой уже все потеряло смысл», — написала Кейльман на своей странице в Instagram.

Она добавила, что рекомендовала руководству города кандидата на свой пост, но к этому совету не прислушались. «Мне кажется, процесс выбора кандидата был неверным. Но нас никогда не спрашивают, верно?» — заключила Кейльман. По данным агентства, следующим главой ЦПКиО может стать управленец, связанный со спикером думы Игорем Володиным (сам он это отрицает).

О смене директора главного парка Екатеринбурга URA.RU сообщило 20 мая. По одной из версий, Орлов действительно предлагал Кейльман остаться, но менеджер сделала выбор в пользу некоего личного проекта. Скорую смену директора в политтусовке обсуждали с декабря 2020 года, когда в городе сменилась власть. Тогда считалось, что причиной может стать конфликт Кейльман с группой арендаторов, за которым последовала проверка силовиков. Однако мэр после апрельского визита в ЦПКиО решил сохранить управленческую команду.