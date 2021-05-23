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20 мая 2021

Тюменцам грозит опасность из-за аномальной жары

© Служба новостей «URA.RU»
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На юге Тюменской области будет на десять градусов жарче нормы Фото:

Ближайшие три дня на юге Тюменской области будет наблюдаться аномальная жара. Об этом URA.RU рассказали в региональном Гидрометцентре. Высокие температуры создают угрозу новых лесных пожаров в регионе.

«На юге Тюменской области и в Тюмени в период по 26 мая местами ожидается опасное явление — аномально жаркая погода. Средняя суточная температура воздуха выше нормы на десять и более градусов», — рассказали URA.RU в тюменском Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков днем температура воздуха будет достигать 35 градусов тепла. При этом ожидается сильный ветер, с порывами до 17 метров в секунду.

Подобная погода грозит высоким риском возникновения ЧП: люди могут испытывать проблемы со здоровьем, а в регионе в целом велика вероятность новых природных пожаров. Ранее URA.RU писало, что по расчетам федерального Гидрометцентра аномальная жара на Урале продержится около двух недель.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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