Тюменцам грозит опасность из-за аномальной жары

На юге Тюменской области будет на десять градусов жарче нормы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ближайшие три дня на юге Тюменской области будет наблюдаться аномальная жара. Об этом URA.RU рассказали в региональном Гидрометцентре. Высокие температуры создают угрозу новых лесных пожаров в регионе.

«На юге Тюменской области и в Тюмени в период по 26 мая местами ожидается опасное явление — аномально жаркая погода. Средняя суточная температура воздуха выше нормы на десять и более градусов», — рассказали URA.RU в тюменском Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков днем температура воздуха будет достигать 35 градусов тепла. При этом ожидается сильный ветер, с порывами до 17 метров в секунду.

Подобная погода грозит высоким риском возникновения ЧП: люди могут испытывать проблемы со здоровьем, а в регионе в целом велика вероятность новых природных пожаров. Ранее URA.RU писало, что по расчетам федерального Гидрометцентра аномальная жара на Урале продержится около двух недель.