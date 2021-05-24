Депутат Госдумы предложил новую льготу для семей с детьми

Россияне с детьми должны иметь дополнительные послабления при уплате налогов, считает Василий Власов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для самозанятых с детьми нужно увеличить лимиты доходов, подлежащие льготному налогообложению. Об этом сообщил депутат Госдумы Василий Власов.

В октябре 2020 года все регионы России стали участниками эксперимента по установлению нового налогового режима «Налог на профессиональную деятельность». Благодаря ему самозанятые смогли пользоваться льготными налоговыми условиями, уплачивая налог по ставке 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с ИП и юридическими лицами. Лимит дохода на год составил — 2,4 млн рублей. Превысив его, налогоплательщик терял право пользоваться льготным налоговым режимом.

Как отмечает депутат, лимит не учитывает того, что у самозанятых могут быть дети. Власов считает, что несправедливо многодетному самозанятому родителю выполнять условие о лимите дохода так, как бездетному гражданину. «Прошу вас оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 млн рублей за каждого несовершеннолетнего ребёнка, находящегося на иждивении у гражданина», — цитирует Власова RT.

Ранее для самозанятых предложили создать систему накопительного пенсионного страхования, а также разрешить продавать товары, подлежащие маркировке, перепродавать товары, заниматься медицинской деятельностью и перевозкой пассажиров, багажа легковым такси, пишет телеканал 360.