СК ищет виновных в смерти челябинки, утонувшей в канализации

Открытый люк стал причиной смерти женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По факту гибели жительницы Челябинска в открытом канализационном коллекторе возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — заявили в пресс-службе ведомства. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

Обслуживанием коллектора занимается МУП «ПОВВ». В приемной директора МУП на звонок URA.RU не ответили. Инцидент обсуждался на аппаратном совещании в администрации Челябинска 24 мая. Мэр Наталья Котова дала поручение проверить все коллекторы города и закрыть люки, где нет крышек.

ЧП произошло вечером 22 мая. Компания, в которой была женщина, жарила шашлыки на Заячьем острове. Женщина отлучилась на несколько минут и не вернулась. Когда ее стали искать, обнаружили открытый коллектор. Несколько часов спустя ее тело выловили в нескольких километрах, на водозаборной станции.