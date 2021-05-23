23 мая 2021
22 мая 2021
21 мая 2021

СК ищет виновных в смерти челябинки, утонувшей в канализации

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы Водного союза на площади Ленина. Курган, люк, колодец, люк канализации, открытый люк, ремонт водопровода
Открытый люк стал причиной смерти женщины Фото:

По факту гибели жительницы Челябинска в открытом канализационном коллекторе возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — заявили в пресс-службе ведомства. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

Обслуживанием коллектора занимается МУП «ПОВВ». В приемной директора МУП на звонок URA.RU не ответили. Инцидент обсуждался на аппаратном совещании в администрации Челябинска 24 мая. Мэр Наталья Котова дала поручение проверить все коллекторы города и закрыть люки, где нет крышек.

ЧП произошло вечером 22 мая. Компания, в которой была женщина, жарила шашлыки на Заячьем острове. Женщина отлучилась на несколько минут и не вернулась. Когда ее стали искать, обнаружили открытый коллектор. Несколько часов спустя ее тело выловили в нескольких километрах, на водозаборной станции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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