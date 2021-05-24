Сайт «Единой России» упал после старта праймериз

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Конференция региональной партии Единая Россия. Курган. , медведь, медведь ер, единая россия, ер, едро
Зайти на портал праймериз «Единой России»  24 мая было невозможно Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Сайт праймериз «Единой России» упал после начала предварительного голосования партии власти. Зайти на портал pg.er.ru невозможно.

Партийные списки «Единой России» сформируют по результатам предварительного голосования, которое пройдет 24—30 мая. В праймериз принимают участие 7,6 тысячи человек. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. Они пройдут по смешанной системе — по спискам партий и одномандатным округам. По предварительной информации ЦИК РФ, в десяти регионах страны голосование может пройти в дистанционном режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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