Сайт «Единой России» упал после старта праймериз

Зайти на портал праймериз «Единой России» 24 мая было невозможно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Сайт праймериз «Единой России» упал после начала предварительного голосования партии власти. Зайти на портал pg.er.ru невозможно.

Партийные списки «Единой России» сформируют по результатам предварительного голосования, которое пройдет 24—30 мая. В праймериз принимают участие 7,6 тысячи человек. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. Они пройдут по смешанной системе — по спискам партий и одномандатным округам. По предварительной информации ЦИК РФ, в десяти регионах страны голосование может пройти в дистанционном режиме.