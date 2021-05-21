Александра Ильтякова раскритиковали за объяснение сути пенсионной реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В Кургане пенсионеры опубликовали открыто письмо в поддержку депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова. В соцсетях его затравили за слова о пенсионной реформе. Письмо опубликовано на сайте Курганской городской организации ветеранов за подписью члена президиума Александра Мазеина.

«Александра Ильтякова поддерживают большинство ветеранов Кургана и области. Он не боится острых вопросов. Он встречается с людьми и объясняет суть происходящего, помогает решать проблемы. Весной Ильтяков встречался с ветеранами во всех районах Курганской области и городе Кургане. Мы присутствовали на каждой из них, слышали все выступления депутата и можем заявить: ничего общего с тем, что пишут недоброжелатели, в словах парламентария не было», — указано в открытом письме.

Ветераны полагают, что волна негатива в соцсетях именно сейчас возникла не просто так. Появилась она, по мнению подписантов, перед выборами, чтобы «ввести избирателей в заблуждение». Сама речь была в феврале, но именно сейчас ее распространяют фрагментарно, вырвав из контекста, отмечают авторы.

Ранее URA.RU писало, что Курганского депутата затравили за слова о пенсионной реформе, вырванные из контекста часовой речи. Критике подверглось высказывание Ильтякова: «Человек дожил до пенсии — это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система — это математически все высчитывается».

Ильтяков примет участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Госдуму. Он заявился по одномандатному округу. Праймериз проходят с 24 по 30 мая.