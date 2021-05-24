Мишустин поручил поменять условия оплаты услуг ЖКХ

ЖКХ хотят начать рассчитывать исходя из экономических и социальных особенностей семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил стандартизировать доли расходов российских граждан на коммунальные услуги. Срок выполнения до 1 июля. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с учётом экономических и социальных особенностей субъектов РФ. Срок — до 1 июля 2021 года», — сообщается на сайте правительства РФ. Поручение Мишустин адресовал Минэкономразвития, Минтруду, Минстрою и Минфину.

Ранее Мишустин в ходе отчета в Госдуме 12 мая, прокомментировал идею федеральных пособий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Он отметил, что создание стандартов стоимости ЖКУ находится в компетенции региональных властей, пишет «Федеральное агентство новостей» .