Тюменская, Свердловская и Курганская области вошли в число регионов России с самой сложной пожароопасной обстановкой. Об этом заявил вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время совещания кабинета министров, проходящем в эти минуты под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
«Наиболее острая ситуация [с лесными пожарами] возникла в пяти субъектах РФ — в Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской, Новосибирской областях», — рассказала Абрамченко. По ее словам, в 96% случаев виновниками пожаров являются люди. Вице-премьер добавила, что губернаторам дана установка усилить контроль за недопущением сельскохозяйственного выжигания травы.
Мишустин подчеркнул, что необходимо не допустить ухудшения обстановки, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды. «Правительство дополнительно направит на борьбу с лесными пожарами около трех млрд рублей. Главное — действовать последовательно, своевременно проводить профилактические работы, а на новые возгорания реагировать уже в первые сутки», — заявил глава правительства.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор из-за пожаров распорядился полностью перекрыть въезды в тюменские леса. С 10 мая в регионе действует режим ЧС.
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