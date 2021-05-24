Хакеры не смогли помешать праймериз «Единой России»

Сейчас работа сайта pg.er.ru восстановлена, все данные сохранились Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сайт партии «Единая Россия» подвергся хакерской атаке во время проведения предварительного голосования. Как заявили в партии, это никак не повлияет на праймериз — все данные сохранятся и будут отражаться в полном объеме.

«Техподдержка обнаружила DDoS-атаку. Количество запросов с различных IP-адресов превышает 15 тысяч в секунду. Сайт заработает корректно в ближайшее время. Вместе со специалистами „Ростелекома“ мы восстанавливаем его работу», — цитирует руководителя IT-проектов «Единой России» Вячеслава Сатеева официальный сайт партии.

Портал «Единой России» pg.er.ru упал после начала предварительного голосования. Сатеев рассказал, что на сайте фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость, но система защиты сработала оперативно и позволила заблокировать адреса атакующих.

Предварительное голосование, на котором сформируются партийные списки «Единой России» на выборы в Госдуму, проходит с 24 по 30 мая. В нем принимают участие 7,6 тысячи человек.