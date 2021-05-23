23 мая 2021
22 мая 2021
21 мая 2021

На челябинском пляже выгуливали медведя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перевозка трех бурых медвежат из аэропорта Кольцово в Хабаровск. Екатеринбург, медведи, грузовой терминал, перевозка животных, пьет молоко, медвежата
Медвежонка могут изъять у хозяина (фото из архива) Фото:

На городской пляж в Чебаркуле мужчина привел медвежонка. Как сообщил URA.RU заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, по данному факту проводится проверка. Видео в министерство прислали жители Чебаркуля.

«23 мая мужчина привел молодого медведя искупаться, когда пляж был полный граждан и детей без всякой защиты, — заявил Безруков. — Мы считаем недопустимым выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах с детьми».

Замминистра отметил, что на видео снято, как дети играют с медвежонком, а взрослые их не удерживают. «Не нужно забывать, что это дикое животное, и последствия могли быть трагичными», — заявил Безруков.

Специалисты министерства устанавливают личность владельца. Хозяину предстоит ответить, откуда у него взялся молодой медведь. Если будет доказано незаконное владение, медведь будет изъят, а в отношении хозяина возбуждено уголовное дело. Представители минэкологии уже подали заявление в полицию и Роспотребнадзор.

Из-за аномальной жары пляжи в регионе открываются досрочно. 24 мая открылся купальный сезон в Челябинске.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...