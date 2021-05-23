Медвежонка могут изъять у хозяина (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

На городской пляж в Чебаркуле мужчина привел медвежонка. Как сообщил URA.RU заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, по данному факту проводится проверка. Видео в министерство прислали жители Чебаркуля.

«23 мая мужчина привел молодого медведя искупаться, когда пляж был полный граждан и детей без всякой защиты, — заявил Безруков. — Мы считаем недопустимым выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах с детьми».

Замминистра отметил, что на видео снято, как дети играют с медвежонком, а взрослые их не удерживают. «Не нужно забывать, что это дикое животное, и последствия могли быть трагичными», — заявил Безруков.

Специалисты министерства устанавливают личность владельца. Хозяину предстоит ответить, откуда у него взялся молодой медведь. Если будет доказано незаконное владение, медведь будет изъят, а в отношении хозяина возбуждено уголовное дело. Представители минэкологии уже подали заявление в полицию и Роспотребнадзор.

Из-за аномальной жары пляжи в регионе открываются досрочно. 24 мая открылся купальный сезон в Челябинске.