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В Челябинске досрочно открылся купальный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Муниципальный пляж на озере Первое. Челябинск, мяч, берег, лето, отдыхающие, мужчина, пляж, отдых, пляжный футбол, пляжный сезон
В Челябинске будут работать шесть пляжей Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова 24 мая дала поручение начать работу пляжей на водоемах областного центра. Это заявление она сделала на аппаратном совещании. Обычно пляжи начинали работать с 1 июня, но из-за аномальной жары купальный сезон начался досрочно.

«Вода уже прогрелась до 22-24 градусов тепла, — доложил главе города вице-мэр Александр Астахов, — В середине недели температура воздуха спадет, но мы готовы открыть пляжи уже сегодня». После этого Котова дала поручение пляжи открыть.

В Челябинске будут работать шесть официальных мест для купания в черте города. Это пляжи на Первом озере (переулок Мамина), в Чурилово (улица Черничная), на озере Смолино (улица Дачная), «Прибой» на озере Смолино (улица Новороссийская), городской пляж на Шершневском водохранилище и зона купания со стороны Изумрудного карьера. На всех пляжах уже с середины мая дежурят спасатели.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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