В Челябинске досрочно открылся купальный сезон

В Челябинске будут работать шесть пляжей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова 24 мая дала поручение начать работу пляжей на водоемах областного центра. Это заявление она сделала на аппаратном совещании. Обычно пляжи начинали работать с 1 июня, но из-за аномальной жары купальный сезон начался досрочно.

«Вода уже прогрелась до 22-24 градусов тепла, — доложил главе города вице-мэр Александр Астахов, — В середине недели температура воздуха спадет, но мы готовы открыть пляжи уже сегодня». После этого Котова дала поручение пляжи открыть.

В Челябинске будут работать шесть официальных мест для купания в черте города. Это пляжи на Первом озере (переулок Мамина), в Чурилово (улица Черничная), на озере Смолино (улица Дачная), «Прибой» на озере Смолино (улица Новороссийская), городской пляж на Шершневском водохранилище и зона купания со стороны Изумрудного карьера. На всех пляжах уже с середины мая дежурят спасатели.