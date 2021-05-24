Комитет Госдумы по ЖКХ: на сколько могут снизить коммуналку в РФ

Плату за коммунальные услуги необходимо снизить как минимум до 15% от дохода семьи. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил стандартизировать доли расходов российских граждан на оплату коммунальных услуг. Поручение должны выполнить Минэкономразвития, Минтруд, Минстрой и Минфин до 1 июля.
«Мы бьемся уже не первый год, для того чтобы хотя бы до 15% снизить долю расходов семей на оплату ЖКХ. Нас поддержали все вплоть до президента», — сказала Хованская. По ее словам, данная льгота не будет распространяться на квартиры с большой площадью. Она подчеркнула, что адресная помощь нужна не только семьям с детьми. «Сейчас такой период, когда нужно обязательно это сделать. Люди потеряли работу, доходы резко снизились и COVID вносит свой вклад», — сообщила депутат.
Она считает, что внедрить данную меру можно оперативно, внеся изменение в постановление правительства, где при расчете помощи указано 22% от совокупного дохода семьи. Председатель комитета обратила внимание, что уже несколько лет в Москве действует порог в 10% от совокупного дохода семьи. «15% для регионов — это компромисс на который мы пошли», — пожаловалась Хованская.
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