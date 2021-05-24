Пенсионный фонд поможет россиянам при оформлении новых выплат

В ПФР будут отправлять запросы организациям Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) поможет гражданам при оформлении новых выплат и в предоставлении документов, которые необходимы для оформления. Об этом рассказали в фонде.

«Территориальные органы Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам в запросе сведений для назначения выплат. В том числе документов, которые по закону должен представить сам человек», — указано на сайте ПФР. Фонд будет отправлять запросы в другие ведомства, работодателям, организациям-правопреемникам, в архивы и другие места.

Для получения информации в ПФР заключат соглашения об информационном обмене с организациями. «Например, с учебными заведениями. Их данные позволяют гражданам не представлять подтверждающие документы, чтобы, например, распорядиться материнским капиталом или продлить пенсию по потере кормильца», — сообщили в ПФР.

С 2022 года семьи с детьми и инвалидами смогут получать социальные пособия через ПФР. Документы фонд соберет с помощью межведомственного взаимодействия, пишет агентство Nation News.

Ранее в ПФР предупредили о важном изменении для пенсионеров и получателей соцвыплат. Они должны оформить карту платежной системы «Мир» до 1 июля 2021 года.