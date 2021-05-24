В МИД РФ раскрыли повестку встречи Путина и Байдена

Россия готова рассматривать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Президент РФ Владимир Путин и глава США Джо Байден лично определят повестку грядущего саммита, а Москва будет готова обсуждать любые вопросы в рамках отношений между странами. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.

По его словам, Россия готова рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем и кризисов. «Главное — чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов», — сказал Лавров «Аргументам и Фактам». Он отметил, что сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите.

Ранее в МИД РФ раскрыли, что встреча президентов России и США пройдет в одной из европейских столиц. По словам помощника российского главы государства Юрия Ушакова, саммит должен состояться в июне 2021 года, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

.