В МИД РФ раскрыли, где пройдет встреча Путина и Байдена

Встреча лидеров двух стран — президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена пройдет в одной из европейских столиц. Однако говорить о дате мероприятия пока рано, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Договоренности о саммите Путина и Байдена нет. Но если она будет достигнута, встреча пройдет в одной из дипломатических столиц Европы», — приводит РИА «Новости» слова Рябкова.
Представитель МИДа также заявил, что список недружественных иностранных государств, который был создан правительством РФ в середине мая, может расшириться, дополняет «
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