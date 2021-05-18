В МИД РФ раскрыли, где пройдет встреча Путина и Байдена

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Путин , портрет, путин владимир
Путиным встретится с Байденом после достигнутых договоренностей Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Встреча лидеров двух стран — президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена пройдет в одной из европейских столиц. Однако говорить о дате мероприятия пока рано, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Договоренности о саммите Путина и Байдена нет. Но если она будет достигнута, встреча пройдет в одной из дипломатических столиц Европы», — приводит РИА «Новости» слова Рябкова.

Представитель МИДа также заявил, что список недружественных иностранных государств, который был создан правительством РФ в середине мая, может расшириться, дополняет «Федеральное агентство новостей». В перечень вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия, напоминают «Невские новости». Однако дипмиссия Чехии до сих пор может заключать трудовые договоры с 19 физическими лицами. Этот пункт не касается США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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