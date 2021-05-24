Власти США раскрыли возможное место встречи Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин может встретиться с президентом США Джо Байденом в Женеве. Об этом сообщили в администрации США.
«Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом для потенциальной встречи Байдена и Путина, сообщили NBC News четыре источника в администрации», — написал корреспондент NBC Джефф Беннетт в Twitter. По словам журналиста, Байден в этом месяце сообщил, что надеется на встречу с Путиным в июне во время запланированной поездки в Европу.
Беннетт предполагает, что возможная встреча будет направлена на деэскалацию. Он вспомнил слова Байдена о том, что США не стремится к эскалации конфликта с РФ. Путин и Байден заняты организацией саммита лидеров России и США, пишет Nation News.
Ранее стало известно, какой будет повестка встречи Путина и Байдена. Президенты лично определят повестку предстоящего саммита. Москва готова обсудить любые вопросы, которые касаются взаимоотношения стран, сказали в МИД РФ.
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