Из-за пожаров в Тюмени резко выросли цены

Из-за пожаров в тюменских лесах стоимость пиломатериалов выросла практически вдвое. Об этом URA.RU рассказал житель Тюмени Игорь Ш. По словам мужчины, цены на древесину резко взлетели сразу на несколько тысяч рублей.
«В тех местах, где я брал древесину раньше, цены невероятно взлетели. За шестиметровые доски раньше просили от 8 500 до 9 200 рублей. Сейчас же — дешевле 13 тысяч не найти, в некоторых местах доходит и до 15 000», — рассказал URA.RU житель Тюмени Игорь Ш.
По его словам, продавцы ссылаются на то, что нет новых поставок. А причиной называют пожары, из-за которых закрыт доступ в леса.
«Даже обычные пилорамы ломят ценник. Говорят, что лес выгоднее продать в Казахстан: они берут за дорого. А оставлять его для простых обывателей как я — не выгодно», — посетовал собеседник URA.RU.
Агентство направило запросы в несколько компаний, специализирующихся на продаже пиломатериалов. Также официальный запрос отправлен в управление ФАС по Тюменской области.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области резко подорожали основные продукты. Цены на молоко, картофель и яйца ощутимо выросли.
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