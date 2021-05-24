В ВОЗ призвали готовиться к новым смертоносным вирусам

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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, биологическая опасность, Экспертиза, карантин, вирус, covid19, проверка на вирусы, коронавирус
Государствам необходимо сотрудничать друг с другом в борьбе с вирусами Фото:

Человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется еще более опасной, чем нынешняя. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус во время выступления на открытии 74-й сессии ВОЗ сообщил о высокой вероятности того, что в мире появится вирус, отличный от коронавируса. Однако, он будет более заразным, чем COVID. «Только совместная борьба с вирусами показывает, что государствам необходимо сотрудничать друг с другом», — подытожил он.

Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили два новых вируса, которыми при укусе клещ может заразить человека. От них нет вакцин и специфического лечения. Данные вирусы входят в группу Jingmen, уточняет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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