В ВОЗ призвали готовиться к новым смертоносным вирусам

Человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется еще более опасной, чем нынешняя. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Гебрейесус во время выступления на открытии 74-й сессии ВОЗ сообщил о высокой вероятности того, что в мире появится вирус, отличный от коронавируса. Однако, он будет более заразным, чем COVID. «Только совместная борьба с вирусами показывает, что государствам необходимо сотрудничать друг с другом», — подытожил он.
Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили два новых вируса, которыми при укусе клещ может заразить человека. От них нет вакцин и специфического лечения. Данные вирусы входят в группу Jingmen, уточняет Nation News.
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