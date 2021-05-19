Российские ученые занимаются исследованием новых обнаруженных вирусов, которые передают человеку при укусе клещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские ученые обнаружили два новых вируса, которыми при укусе клещ может заразить человека. От них нет вакцин и иммуноглобулинов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

«За последние годы обнаружен ряд вирусов, входящих в группу Jingmen. Эти вирусы ранее были открыты в Китае. Они также распространены в Африке, Северной, Южной Америке, Европе. Вирус обнаружен на разных территориях России — от северо-западной части до южной (в том числе, Поволжье, Татарстан, Челябинск, Алтай). Еще в базах данных, куда выкладывается материалы о новых вирусах, появилась информация о передаваемых клещами (обнаружено в Томске, Новосибирске, Ростове, в Крыму) вирусе из семейства Flaviviridae», — отметила Карань.

Спикер подчеркнула, что сейчас ученые занимаются изучением этих вирусов и тяжести влияний их на человека. «Если мы открываем новую бактерию, ее можно лечить антибиотиками. С вирусами ситуация не такая радужная. От энцефалита мы можем защититься вакциной или ввести противоклещевой иммуноглобулин. А от новых вирусов, даже хорошо известных, например, как Крым-Конго, у нас вакцин нет, иммуноглобулинов нет, хотя плазма переболевших используется, но специфического лечения нет», — отметила Карань.

От укуса паукообразных можно заразиться вирусом энцефалита (главной мерой защиты здесь является прививка), боррелиозом (болезнь Лайма), риккетсиозом, анаплазмозом и эрлихиозом. По мнению врача-дезинфектолога Николая Дубинина, от укуса одного клеща человек может сразу получить несколько инфекций. «Существует микс инфекции, когда при одном укусе клеща можно заразиться несколькими возбудителями: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз человека, эрлихиоз человека. Одной, двумя, тремя, четырьмя», — подчеркнул он.

Ранее инфекционисты рассказали об основных симптомах заражения клещевым энцефалитом. Это лихорадка и сыпь на теле.