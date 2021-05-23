23 мая 2021
22 мая 2021

У отеля «Рамада» в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиничный комплекс Ramada (Рамада) во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, ramada, рамада
В «Рамаде» уверяют, что гостинице ничего не угрожает Фото:

Возле пятизвездочной гостиницы «Рамада» (Екатеринбург) произошел пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь не угрожает местным объектам.

«Там горит сухая растительность. Угрозы никаким объектам нет. Принимаются все меры для локализации пожара», — рассказали в свердловском МЧС. Там добавили, что площадь пожара пока неизвестна. В гостинице URA.RU пояснили, что на этой территории часто что-то горит. «Мы не знаем, что это, это не наша территория. Но гостинице ничего не угрожает», — заверили в «Рамаде».

Из-за участившихся пожаров в Свердловской области было принято решение о запрете прогулок в лесах с 24 мая. Как заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время совещания кабинета министров, область вошла в число регионов с самой сложной пожароопасной обстановкой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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