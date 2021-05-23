В «Рамаде» уверяют, что гостинице ничего не угрожает Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Возле пятизвездочной гостиницы «Рамада» (Екатеринбург) произошел пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь не угрожает местным объектам.

«Там горит сухая растительность. Угрозы никаким объектам нет. Принимаются все меры для локализации пожара», — рассказали в свердловском МЧС. Там добавили, что площадь пожара пока неизвестна. В гостинице URA.RU пояснили, что на этой территории часто что-то горит. «Мы не знаем, что это, это не наша территория. Но гостинице ничего не угрожает», — заверили в «Рамаде».

Из-за участившихся пожаров в Свердловской области было принято решение о запрете прогулок в лесах с 24 мая. Как заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время совещания кабинета министров, область вошла в число регионов с самой сложной пожароопасной обстановкой.