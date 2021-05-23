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В Тюмени определили место для реализации проекта Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, строительный кран, ипотека, стройка
В Тюмени в районе Плеханово построят 300 тысяч квадратных метров жилья Фото:

В Тюмени, в районе Плеханово, приступят к реализации проекта по выделению застройщикам инфраструктурных кредитов от компании ДОМ.РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменской областной думы. Ранее президент России Владимир Путин включил Тюмень в список регионов, на которых опробуют новую программу.

«На подписании находится проект постановления о поручении ДОМ.РФ заключить соглашение о предоставлении земельного участка АО „Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие“. Это будет 51 гектар в районе Плеханово. В свою очередь, ТОДЭП должен будет передать участок под застройку организации, которая победит в конкурсе», — приводит слова председателя комитета по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой пресс-служба областной думы.

Там добавили, что в районе предполагается построить чуть более 300 000 квадратных метров жилья, в том числе с социальными объектами. Застройщик получит кредит на 15 лет под льготный процент.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень станет пилотным городом проекта, анонсированного Путиным. В его рамках ДОМ.РФ выдаст займы застройщикам по ставке в 3-4% годовых.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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