Новостройки в ЯНАО выросли в цене

Рост цен на новое жилье, согласно расчетам правительства, в 2021 году получился минимальный Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Правительство ЯНАО пересчитало среднюю стоимость одного квадратного метра в жилых помещениях. Так в окружной столице эта цифра выросла с 2020 года во втором квартале 2021 на 15 тысяч рублей в новостройках. Это следует из документов опубликованных на сайте правительства.

Расчет производился «в соответствии с методикой определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденной постановлением Правительства ЯНАО от 15 июня 2018 года».

Из крупных городов округа меньше всего увеличилась цена за один квадратный метр на первичном рынке в Муравленко — с 71 тысяч до 72 тысяч рублей. В Губкинском на полторы тысячи, в Ноябрьске на четыре тысячи, в Новом Уренгое власти посчитали, что жилье подорожало на восемь тысяч, а в Лабытнанги на 14тысяч рублей.

Кроме того, как и в прошлом году (цена в 2020 113 тысяч рублей), самый дорогой квадратный метр жилья находится в селе Сеяха — 126 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость квартир в Салехарде увеличилась на 10% за год.