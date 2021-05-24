В Госдуме предложили наказывать банки за высокие кредитные ставки

Для банков нужно ввести дополнительные ограничения и налоги на прибыль за повышение ставок по кредитам. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Необходимо ограничить чистый процентный доход банков, чтобы стоимость кредитов превышала проценты по вкладам не более чем на фиксированную величину. Выход за эту границу должен облагаться повышенным налогом или полностью изыматься государством», — цитирует Миронова пресс-служба «Справедливой России». Миронов отметил, что эти правила помогут защитить общество и бизнес от «неподъемных процентов» по кредитам или заставят банки предлагать реальные условия по вкладам. Проценты по вкладам оказались ниже инфляции и поэтому вклады потеряли смысл», — сказал политик.
«Чистый процентный доход в первом квартале 2021 года составил почти 1 трлн рублей или 1% ВВП. То есть, все выплаченные проценты по кредитам с января по март на 1 трлн рублей превысили проценты по вкладам. Все это происходит на фоне обнищания граждан, безработицы, роста цен и даже рекордных просрочек по кредитам», — высказался Миронов.
Ранее в Сбербанке спрогнозировали повышение ставок по вкладам и кредитам, которое зависит от инфляции. Если возрастет ставка Центробанка (ЦБ), то повысятся и другие ставки, отметили в банке. В ЦБ спрогнозировали, что ставки по вкладам возрастут и перекроют уровень инфляции, пишет Nation News.
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