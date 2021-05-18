Греф заявил о повышении ставок по кредитам и вкладам в России

Повышение ставок по кредитам во многом будет зависеть от инфляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России прогнозируют повышение ставок по кредитам и вкладам. Оно во многом будет зависеть от инфляции, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«Если будет в дальнейшем повышаться ставка ЦБ, конечно, все ставки будут повышаться, как ставки по кредитам, так и ставки по привлечению [средств]», — цитирует РИА «Новости» Грефа. Он отметил, что ипотечная ставка будет максимально консервативной.

Банкир заявил, что Сбербанк увеличивает ставки «консервативно» и ориентируется на показатель продления «инфляционного хвоста». Сбербанк сможет значительно меньше реагировать на движение ставок вверх, если ситуация с инфляцией будет развиваться в положительном русле.

Ключевая ставка в России в настоящее время составляет 5% годовых. Ранее Греф заявлял, что рост ключевой ставки поможет остановить инфляцию в России. Помимо роста ставки по ипотеке, ожидался рост ставок по потребительским кредитам, приток вкладов и рост выдачи ипотеки по госпрограмме. Сообщалось, что российские банки начнут на 10% реже одобрять ипотечные кредиты уже к концу 2021 года. Это будет связанно с повышением ключевой ставки и ужесточением требований для заемщиков, пишет VSE42.Ru.